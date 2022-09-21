В Харькове раздались взрывы во время тревоги

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Суспільне ".

Отметим, что в области объявлена воздушная тревога.

Пока нет официальной информации о ситуации в городе.

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Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что россияне нанесли удары по Салтовскому району. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Однако возник пожар в нежилых помещениях. Работники ГСЧС уже работают на местах попадания.

В свою очередь мэр города Игорь Терехов сообщил об обстреле Киевского района возле жилой застройки. По предварительной информации, дома не пострадали. Пожар произошел в одноэтажных нежилых строениях рядом с домами. Информация о пострадавших уточняется.