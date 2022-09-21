В Харькове раздались взрывы во время тревоги
В Харькове прогремели взрывы в среду, 21 сентября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
Отметим, что в области объявлена воздушная тревога.
Пока нет официальной информации о ситуации в городе.
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Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что россияне нанесли удары по Салтовскому району. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Однако возник пожар в нежилых помещениях. Работники ГСЧС уже работают на местах попадания.
В свою очередь мэр города Игорь Терехов сообщил об обстреле Киевского района возле жилой застройки. По предварительной информации, дома не пострадали. Пожар произошел в одноэтажных нежилых строениях рядом с домами. Информация о пострадавших уточняется.
Напомним, сегодня россияне обстреляли Купянск и Стрелечью Харьковской области, шесть человек получили ранения.
Ранее 21 сентября оккупаны повредили Печенежскую дамбу в Харьковской области.
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