UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Харкові пролунали вибухи під час повітряної тривоги (оновлено)

Фото: у Харкові прогриміли вибухи (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

У Харкові пролунали вибухи під час масштабної повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Поліцію Харківської області.

"Увага! В Харкові чути вибухи. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!", - йдеться у повідомленні, опублікованому о 23:42.

Кілька хвилин перед цим, по всій Україні було оголошено повітряну тривогу через зліт винищувача МіГ-31 в Російській Федерації. Він є носієм аеробалістичних ракет "Кинджал".

О 00:03 кореспонденти Суспільного повідомили про додаткову серію вибухів у Харкові, ймовірно за межами міста.

Обстріли Харківської області

Вранці у п'ятницю, 21 червня, російські загарбники обстріляли Вовчанську громаду Харківської області. Внаслідок атаки загинула працівниця "Укрпошти" та поранено водія, що її перевозив.

Також агресор уперше вдарив авіабомбою ФАБ-3000 М-54 по позиціях ЗСУ біля села Липці в Харківській області.

Тим часом Сили оборони відбивають території біля Вовчанська.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Харків