В Харькове прогремели взрывы во время воздушной тревоги (обновлено)

"Внимание! В Харькове слышны взрывы. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!", - говорится в сообщении, обнародованном в 23:42.

Несколько минут перед этим, по всей Украине была объявлена воздушная тревога из-за взлета истребителя МиГ-31 в Российской Федерации. Он является носителем аэробаллистических ракет "Кинжал".

В 00:03 корреспонденты Суспільного сообщили о дополнительной серии взрывов в Харькове, вероятно за пределами города.