В Харкові пролунали вибухи: місто під атакою ворожих КАБів

Атака дронів на Україну

Нагадаємо, що ніч на 27 жовтня російські війська обсріляли Україну, використавши 80 дронів. Українська протиповітряна оборона збила понад 40 безпілотників.

Зауважимо, що дрони запускали з трьох різних напрямків, причому найбільше знищених безпілотників було зафіксовано в Київській та Одеській областях.

Зокрема, під обстрілом опинилася Сумська область. У Роменському районі були пошкоджені енергетичні об'єкти, через що в Сумах зникло електропостачання.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.