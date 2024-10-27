В Харькове раздались взрывы: город под атакой вражеских КАБов

Атака дронов на Украине

Напомним, что ночь на 27 октября российские войска обседелили Украину, использовав 80 дронов. Украинская противовоздушная оборона сбила более 40 беспилотников.

Заметим, что дроны запускали с трех разных направлений, причем больше уничтоженных беспилотников было зафиксировано в Киевской и Одесской областях.

В частности, под обстрелом оказалась Сумская область. В Роменском районе были повреждены энергетические объекты, из-за чего в Сумах исчезло электроснабжение.

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