В Харькове раздались взрывы. Город атакуют дронами

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

В настоящее время в области объявлена воздушная тревога.

"Вниманию жителей Харькова: находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги", - написал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Стоит отметить, что ранее в воздушных силах предупреждали о движении группы вражеских дронов в направлении Харькова.

Обновлено 9:18

Как сообщил Синегубов, в Харьковском районе зафиксировали дроны-камикадзе Shahed.

Обстрелы Харьковской области

После деоккупации почти всей Харьковской области россияне регулярно обстреливают населённые пункты региона.

Так, 14 августа оккупанты в очередной раз атаковали населенные пункты Харьковской области. В результате обстрелов погиб мужчина, еще четыре человека получили ранения.

Кроме того, в ту же ночью российские войска атаковали Изюм в Харьковской области. В результате обстрела пострадала женщина.