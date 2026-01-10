UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Обстріл Києва Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

У Харкові пролунали вибухи, є влучання в інфраструктуру

Фото: наслідки атаки уточнюються, але вже відомо про влучання в інфраструктуру (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У суботу в Харкові, 10 січня, пролунала серія вибухів на тлі ракетної небезпеки. Місцева влада повідомляє про влучання в інфраструктурний об'єкт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Харкова Ігоря Терехова.

За даними місцевих пабліків, приблизно о 16:25 у місті було чути кілька потужних вибухів. Паралельно Повітряні сили ЗСУ попередили, що для Харківської області існує ракетна небезпека.

Одразу після цього мер міста поінформував про перші наслідки.

"Влучання в інфраструктурний обʼєкт Слобідського району. Наслідки уточнюються", - написав Ігор Терехов.

Ще через декілька хвилин глава ОВА Олег Синєгубов теж поінформував, що влучання сталося у Слобідському районі. За його словами, інформація про постраждалих роки не надходила.

Оновлено о 16:43

Мер поінформував про ще деякі наслідки:

"Також зафіксовано падіння уламків ракети біля багатоквартирних будинків у Слобідському районі. Наслідки уточнюються", - сказано у його дописі.

Де оголосили тривогу

Станом на 16:32 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій та Чернігівський областях.

 

Обстріли Харкова

Нагадаємо, що Харків практично щодня піддається російським атакам. Зокрема, ворог атакує місто ударними дронами, ракетами та авіабомбами.

Наприклад, вчора ввечері, 9 січня, ворог також завдав ракетного удару по Слобідському району міста. На щастя, обійшлося без постраждалих, але було влучання по території гаражного кооперативу. В результаті цього були пошкоджені бокси, автомобілі, а також через ударну хвилю вибиті вікна в багатоповерхівках, які розташовані поруч.

Також ми писали, що ворог завдав серію ударів по Харкову 5 січня. Тоді під удар потрапив Слобідський район, а мер уточнив, що росіяни цілеспрямовано атакували енергетичну інфраструктуру міста.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяХарківВійна в Україні