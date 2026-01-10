У Харкові пролунали вибухи, є влучання в інфраструктуру

У суботу в Харкові, 10 січня, пролунала серія вибухів на тлі ракетної небезпеки. Місцева влада повідомляє про влучання в інфраструктурний об'єкт.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Харкова Ігоря Терехова.
За даними місцевих пабліків, приблизно о 16:25 у місті було чути кілька потужних вибухів. Паралельно Повітряні сили ЗСУ попередили, що для Харківської області існує ракетна небезпека.
Одразу після цього мер міста поінформував про перші наслідки.
"Влучання в інфраструктурний обʼєкт Слобідського району. Наслідки уточнюються", - написав Ігор Терехов.
Ще через декілька хвилин глава ОВА Олег Синєгубов теж поінформував, що влучання сталося у Слобідському районі. За його словами, інформація про постраждалих роки не надходила.
Оновлено о 16:43
Мер поінформував про ще деякі наслідки:
"Також зафіксовано падіння уламків ракети біля багатоквартирних будинків у Слобідському районі. Наслідки уточнюються", - сказано у його дописі.
Станом на 16:32 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій та Чернігівський областях.
Нагадаємо, що Харків практично щодня піддається російським атакам. Зокрема, ворог атакує місто ударними дронами, ракетами та авіабомбами.
Наприклад, вчора ввечері, 9 січня, ворог також завдав ракетного удару по Слобідському району міста. На щастя, обійшлося без постраждалих, але було влучання по території гаражного кооперативу. В результаті цього були пошкоджені бокси, автомобілі, а також через ударну хвилю вибиті вікна в багатоповерхівках, які розташовані поруч.
Також ми писали, що ворог завдав серію ударів по Харкову 5 січня. Тоді під удар потрапив Слобідський район, а мер уточнив, що росіяни цілеспрямовано атакували енергетичну інфраструктуру міста.