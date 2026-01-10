У Харкові пролунали вибухи, є влучання в інфраструктуру

За даними місцевих пабліків, приблизно о 16:25 у місті було чути кілька потужних вибухів. Паралельно Повітряні сили ЗСУ попередили, що для Харківської області існує ракетна небезпека.

Одразу після цього мер міста поінформував про перші наслідки.

"Влучання в інфраструктурний обʼєкт Слобідського району. Наслідки уточнюються", - написав Ігор Терехов.

Ще через декілька хвилин глава ОВА Олег Синєгубов теж поінформував, що влучання сталося у Слобідському районі. За його словами, інформація про постраждалих роки не надходила.

Оновлено о 16:43

Мер поінформував про ще деякі наслідки:

"Також зафіксовано падіння уламків ракети біля багатоквартирних будинків у Слобідському районі. Наслідки уточнюються", - сказано у його дописі.

Де оголосили тривогу

Станом на 16:32 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій та Чернігівський областях.