У Харкові пролунали вибухи через російський обстріл: що відомо про наслідки

Вибухи в районі міста прогриміли близько 02.13. Їх було кілька.

При цьому мер Харкова попередив про можливу повторну атаку з боку російських окупантів.

"У Харкові пролунали кілька вибухів. Будьте обережні - ворог може здійснити повторний обстріл", - йдеться в публікації Терехова у Telegram.

Крім того, мешканців Харкова просять не залишити укриттів до відбою повітряної тривоги.

"Вибухи в Харкові! Залишайтеся в укриттях!" - написав глава Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram-каналі.

Додамо, незадовго до цього у Повітряних силах ЗСУ попередили про фіксацію активності російської тактичної авіації на сході, та заявили про загрозу авіаударів для прифронтових областей.

Оновлено: ворог влучив у багатоповерхівку, сталася пожежа

Як розповів пізніше мер міста Ігор Терехов, за попередньою інформацією, у Холодногірському районі є потрапляння по 9-ти поверховому житловому будинку, й "там пожежа та часткове руйнування."

"Інформація щодо постраждалих там уточнюється. На місці працюють усі відповідні служби", - передав він.

Оновлено: уточнені наслідки, є постраждалі

Пізніше глава Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що влучання у Харкові було поряд із житловим будинком

Так, у Холодногірському районі міста через російський обстріл було пошкоджено стіни верхніх поверхів та скління вікон багатоповерхівки.

"Поряд з багатоквартирним будинком виникла пожежа", - поінформував чиновник.

Він додав, що надійшла інформація про постраждалого чоловіка, який "отримав поранення склом, госпіталізований до медичної установи".

Та згодом керівник ОВА додав, що у Харкові після російського обстрілу медики отримали ще 3 звернення із гострою реакцією на стрес.

"На цю хвилину маємо чотирьох постраждалих від терористичного нічного обстрілу Харкова", - поінформував мер міста о третій годині ночі.