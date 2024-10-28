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У Харкові пролунали вибухи через російський обстріл: що відомо про наслідки

Фото: у Харкові прогриміли вибухи через ворожі авіаудари (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Харкові у ніч проти 28 жовтня пролунали вибухи під час російської повітряної атаки. Перед цим оголошувалося про загрозу ворожих авіаударів на східному напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківського міського голову Ігоря Терехова.

Вибухи в районі міста прогриміли близько 02.13. Їх було кілька.

При цьому мер Харкова попередив про можливу повторну атаку з боку російських окупантів. 

"У Харкові пролунали кілька вибухів. Будьте обережні - ворог може здійснити повторний обстріл", - йдеться в публікації Терехова у Telegram.

Крім того, мешканців Харкова просять не залишити укриттів до відбою повітряної тривоги. 

"Вибухи в Харкові! Залишайтеся в укриттях!" - написав глава Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram-каналі.

Додамо, незадовго до цього у Повітряних силах ЗСУ попередили про фіксацію активності російської тактичної авіації на сході, та заявили про загрозу авіаударів для прифронтових областей.

Оновлено: ворог влучив у багатоповерхівку, сталася пожежа

Як розповів пізніше мер міста Ігор Терехов, за попередньою інформацією, у Холодногірському районі є потрапляння по 9-ти поверховому житловому будинку, й "там пожежа та часткове руйнування." 

"Інформація щодо постраждалих там уточнюється. На місці працюють усі відповідні служби", - передав він.

Оновлено: уточнені наслідки, є постраждалі

Пізніше глава Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що влучання у Харкові було поряд із житловим будинком

Так, у Холодногірському районі міста через російський обстріл було пошкоджено стіни верхніх поверхів та скління вікон багатоповерхівки. 

"Поряд з багатоквартирним будинком виникла пожежа", - поінформував чиновник.

Він додав, що надійшла інформація про постраждалого чоловіка, який "отримав поранення склом, госпіталізований до медичної установи".

Та згодом керівник ОВА додав, що у Харкові після російського обстрілу медики отримали ще 3 звернення із гострою реакцією на стрес.

"На цю хвилину маємо чотирьох постраждалих від терористичного нічного обстрілу Харкова", - поінформував мер міста о третій годині ночі.

Раніше повідомлялося, що вчора ввечері, 27 жовтня, у Харкові пролунали вибухи під час ворожої авіаатаки із застосуванням керованих бомб (КАБів). Як передали в мерії, російські терористи атакували житловий будинок у Харкові.

Пізніше стало відомо, що кількість постраждалих у Харкові через авіаудари зросла до 6 людей, а "прильоти" були у двох районах міста. Також з'явилося відео про наслідки ворожих обстрілів.

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ХарківВибухи