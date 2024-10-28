В Харькове раздались взрывы из-за российского обстрела: что известно о последствиях

Взрывы в районе города прогремели около 02:13. Их было несколько.

При этом мэр Харькова предупредил о возможной повторной атаке со стороны российских оккупантов.

"В Харькове прогремели несколько взрывов. Будьте осторожны - враг может совершить повторный обстрел", - говорится в публикации Терехова в Telegram.

Кроме того, жителей Харькова просят не покидать укрытия до отбоя воздушной тревоги.

"Взрывы в Харькове! Оставайтесь в укрытиях!" - написал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram-канале.

Добавим, незадолго до этого в Воздушных силах ВСУ предупредили о фиксации активности российской тактической авиации на востоке, и заявили об угрозе авиаударов для прифронтовых областей.

Обновлено: враг попал в многоэтажку, произошел пожар

Как рассказал позже мэр города Игорь Терехов, по предварительной информации, в Холодногорском районе есть попадание по 9-ти этажному жилому дому, и "там пожар и частичное разрушение".

"Информация о пострадавших там уточняется. На месте работают все соответствующие службы", - передал он.

Обновлено: уточнены последствия, есть пострадавшие

Позже глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что попадание в Харькове было рядом с жилым домом.

Так, в Холодногорском районе города из-за российских обстрелов были повреждены стены верхних этажей и остекление окон многоэтажки.

"Рядом с многоквартирным домом возник пожар", - проинформировал чиновник.

Он добавил, что поступила информация о пострадавшем мужчине, который "получил ранение стеклом, госпитализирован в медицинское учреждение".

Но позже руководитель ОВА добавил, что в Харькове после российского обстрела медики получили еще 3 обращения с острой реакцией на стресс.

"На данный момент имеем четырех пострадавших от террористического ночного обстрела Харькова", - проинформировал мэр города в три часа ночи.