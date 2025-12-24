У Харкові пролунали вибухи

У середу зранку, 24 грудня, у Харкові було чути кілька вибухів. В напрямку міста летіла ворожа ракета або ж авіабомба.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Суспільне Харків" і канал Повітряних сил ЗСУ.
"У Харкові було чутно серію вибухів", - йдеться у повідомленні о 05:38.
За кілька хвилин до цього військові написали, що в напрямку міста летить швидкісна ціль. Потім зафіксували ще одну, після чого було чути ще кілька вибухів.
Що саме летіло - крилата ракета, балістика чи авіабомба - не уточнюється. Відомо лише те, що близько години до цього ворог запускав на область КАБи.
Станом на 05:48 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Харківській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській та Донецькій областях.
Нагадаємо, що росіяни регулярно завдають ударів по Харкову, застосовуючи для цього безпілотники, ракети та авіаційні бомби.
Зокрема, пізно ввечері 23 листопада окупанти завдали по місту не менше 12 ударів дронами. В результаті обстрілу були пошкоджені будинки, виникли пожежі та фіксувалися інші наслідки атаки.
Також ми писали, що в ніч на 19 листопада Харків теж опинився під масованою атакою безпілотників. Тієї ночі ворог пошкодив 16 житлових будинків, супермаркет та інші об'єкти.