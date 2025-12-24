RU

В Харькове прогремели взрывы

Фото: информации о последствиях атаки пока не было (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В среду утром, 24 декабря, в Харькове было слышно несколько взрывов. В направлении города летела вражеская ракета или авиабомба.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Суспільне Харків" и канал Воздушных сил ВСУ.

"В Харькове была слышна серия взрывов", - говорится в сообщении в 05:38.

За несколько минут до этого военные написали, что в направлении города летит скоростная цель. Затем зафиксировали еще одну, после чего было слышно еще несколько взрывов.

Что именно летело - крылатая ракета, баллистика или авиабомба - не уточняется. Известно лишь то, что около часа до этого враг запускал на область КАБы.

Где объявили тревогу

По состоянию на 05:48 карта воздушных тревог имеет такой вид. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Харьковской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Донецкой областях.

Обстрелы Харькова

Напомним, что россияне регулярно наносят удары по Харькову, применяя для этого беспилотники, ракеты и авиационные бомбы.

В частности, поздно вечером 23 ноября оккупанты нанесли по городу не менее 12 ударов дронами. В результате обстрелов были повреждены дома, возникли пожары и фиксировались другие последствия атаки.

Также мы писали, что в ночь на 19 ноября Харьков тоже оказался под массированной атакой беспилотников. Той ночью враг повредил 16 жилых домов, супермаркет и другие объекты.

