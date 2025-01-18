У Харкові пролунали вибухи

Ввечері, 18 січня, у Харкові пролунав щонайменше один вибух. Ворог вдарив балістикою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Харківської ОВА Олега Синєгубова і канал Повітряних сил ЗСУ.

Станом на 18:14 тривога продовжується у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях.

"Внаслідок ворожого удару у Височанській громаді Харківського району виникла пожежа у двоповерховій будівлі. На цю хвилину, без постраждалих", - поінформував Синєгубов.

Перед вибухами військові попереджали українців, що існує загроза застосування балістичного озброєння з північного-сходу для областей, де оголошено повітряну тривогу.

Через декілька хвилин глава ОВА уточнив, що зафіксовано ворожі удари у Харківському та Чугуївському районах. Профільні служби наразі виїхали на місця.

"Окупанти завдають ударів! Залишайтеся в укриттях!", - написав він.

Звук вибуху у Харкові було чути приблизно о 18:02. Інформацію про обстріл підтвердив і Синєгубов.

Нагадаємо, що сьогодні вранці ворог атакував балістикою Київ. У столиці внаслідок атаки по Шевченківському району загинуло троє людей, ще троє постраждали.

Крім того, було частково зруйновано виробничу будівлю з подальшим загорянням на 3 поверсі, заклад харчування, бізнес-центр, торговельний центр, магазин та 10 автомобілів. Також ворог пошкодив ударом вхід і вихід станції метро "Лук'янівська".

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