UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Обличчя Війни

В Харкові пролунали вибухи: є "приліт" та постраждала

Фото: в Харкові пролунали вибухи 15 грудня (facebook com UA National Police)
Автор: Наталія Гурковська

В Харкові пролунали кілька вибухів 15 грудня. Вже відомо про постраждалу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на suspilne.media, Telegram голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

В місті пролунали кілька вибухів. Перший місцеві почули о 10:56.

"Ще один вибух пролунав у Харкові", - написало suspilne.media вже об 11:01.

Є "приліт" та постраждала

За попередніми даними, є влучання у Київському районі Харкова. 

"За даними медиків, одна людина постраждала. 48-річна жінка госпіталізована до медичної установи", - розповів трохи згодом голова ОВА.

Як додав Синєгубов, окупанти влучили в землю, пошкоджено скління житлового будинку. 

Повітряна тривога в Україні

Наразі тривогу через загрозу балістичного озброєння оголосили у низці областей. А саме: 

  • у Чернігівській, Сумській, Полтавській;
  • у Харківській, Донецькій;
  • у Запорізькій, Дніпропетровській областях.

Карта повітряних тривог в Україні (t.me/alarmukraine)

Новина доповнюється....

Обстріли Харкова та області

Харків постійно перебуває під обстрілами російських військ після масштабного вторгнення РФ до України. Від атак страждає і область.

Наприклад, 10 грудня російські війська обстріляли Златопіль Харківської області.. 11 грудня повідомлялося, що через обстріл Златополя на Харківщині постраждали 17 людей. РФ завдала двох ракетних ударів по місту.

Крім того, 1 листопада росіяни обстріляли Харків. Був приліт у житловий будинок.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХарківВійна в УкраїніВибухи