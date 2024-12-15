В Харкові пролунали вибухи: є "приліт" та постраждала

Обстріли Харкова та області

Харків постійно перебуває під обстрілами російських військ після масштабного вторгнення РФ до України. Від атак страждає і область.

Наприклад, 10 грудня російські війська обстріляли Златопіль Харківської області.. 11 грудня повідомлялося, що через обстріл Златополя на Харківщині постраждали 17 людей. РФ завдала двох ракетних ударів по місту.

Крім того, 1 листопада росіяни обстріляли Харків. Був приліт у житловий будинок.

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