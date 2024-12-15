В Харькове прогремели взрывы: есть "прилет" и пострадавшая

В городе прогремели несколько взрывов. Первый местные услышали в 10:56.

"Еще один взрыв прогремел в Харькове", - написало suspilne.media уже в 11:01.

Есть "прилет" и пострадавшая

По предварительным данным, есть попадание в Киевском районе Харькова.

"По данным медиков, один человек пострадал. 48-летняя женщина госпитализирована в медицинское учреждение", - рассказал чуть позже глава ОВА.

Как добавил Синегубов, оккупанты попали в землю, повреждено остекление жилого дома.

Воздушная тревога в Украине

Сейчас тревогу из-за угрозы баллистического вооружения объявили в ряде областей. А именно:

в Черниговской, Сумской, Полтавской;

в Харьковской, Донецкой;

в Запорожской, Днепропетровской областях.

Карта воздушных тревог в Украине (t.me/alarmukraine)

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