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В Харькове прогремели взрывы: есть "прилет" и пострадавшая

Фото: в Харькове прогремели взрывы 15 декабря (facebook com UA National Police)
Автор: Наталия Гурковская

В Харькове прогремели несколько взрывов 15 декабря. Уже известно о пострадавшей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на suspilne.media, Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

В городе прогремели несколько взрывов. Первый местные услышали в 10:56.

"Еще один взрыв прогремел в Харькове", - написало suspilne.media уже в 11:01.

Есть "прилет" и пострадавшая

По предварительным данным, есть попадание в Киевском районе Харькова.

"По данным медиков, один человек пострадал. 48-летняя женщина госпитализирована в медицинское учреждение", - рассказал чуть позже глава ОВА.

Как добавил Синегубов, оккупанты попали в землю, повреждено остекление жилого дома.

Воздушная тревога в Украине

Сейчас тревогу из-за угрозы баллистического вооружения объявили в ряде областей. А именно:

  • в Черниговской, Сумской, Полтавской;
  • в Харьковской, Донецкой;
  • в Запорожской, Днепропетровской областях.

Карта воздушных тревог в Украине (t.me/alarmukraine)

Новость дополняется....

 

Обстрелы Харькова и области

Харьков постоянно находится под обстрелами российских войск после масштабного вторжения РФ в Украину. От атак страдает и область.

Например, 10 декабря российские войска обстреляли Златополь Харьковской области. 11 декабря сообщалось, что из-за обстрела Златополя в Харьковской области пострадали 17 человек. РФ нанесла два ракетных удара по городу.

Кроме того, 1 ноября россияне обстреляли Харьков. Был прилет в жилой частный дом.

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