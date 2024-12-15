В Харькове прогремели взрывы: есть "прилет" и пострадавшая

В Харькове прогремели несколько взрывов 15 декабря. Уже известно о пострадавшей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на suspilne.media, Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.
В городе прогремели несколько взрывов. Первый местные услышали в 10:56.
"Еще один взрыв прогремел в Харькове", - написало suspilne.media уже в 11:01.
По предварительным данным, есть попадание в Киевском районе Харькова.
"По данным медиков, один человек пострадал. 48-летняя женщина госпитализирована в медицинское учреждение", - рассказал чуть позже глава ОВА.
Как добавил Синегубов, оккупанты попали в землю, повреждено остекление жилого дома.
Сейчас тревогу из-за угрозы баллистического вооружения объявили в ряде областей. А именно:
Карта воздушных тревог в Украине (t.me/alarmukraine)
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Харьков постоянно находится под обстрелами российских войск после масштабного вторжения РФ в Украину. От атак страдает и область.
Например, 10 декабря российские войска обстреляли Златополь Харьковской области. 11 декабря сообщалось, что из-за обстрела Златополя в Харьковской области пострадали 17 человек. РФ нанесла два ракетных удара по городу.
Кроме того, 1 ноября россияне обстреляли Харьков. Был прилет в жилой частный дом.
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