У Харкові пролунали вибухи

Удари по Харкову 1 і 2 вересня

Російська Федерація знову почала атаки на місто Харків після відносно невеликої паузи. У неділю, 1 вересня, росіяни завдали ракетних ударів по трьох локаціях в місті: Палацу спорту, торговому центру в Салтівському районі та поряд із гідропарком у Київському районі.

За попередніми даними, в результаті обстрілу постраждали десятки людей, серед ниє є діти, медики та рятувальники.

А вже в ніч на 2 вересня місто атакували "Шахеди". Зокрема, близько 01:00 через ворожий дрон у Київському районі постраждала жінка. Там також було пошкоджено приватний будинок.

Зранку росіяни обстріляли Індустріальний район Харкова. У садовому товаристві горів приватний будинок та 3 нежитлові будівлі. Обійшлося без постраждалих.

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