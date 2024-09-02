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У Харкові пролунали вибухи

Фото: Ігор Терехов (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

У місті Харків вдень понеділка, 2 вересня, було чути звуки вибухів. Місцевих жителів просять перебувати в укриттях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Ігора Терехова в Telegram.

"У Харкові було гучно. Будьте обережні", - написав Терехов.

Про небезпеку також попередив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, він заклика місцевих жителів зберігати спокій та перебувати в укриттях.

Пізніше Синєгубов повідомив про ще один вибух у місті.

Станом на 15:30 про пошкодження чи постраждалих не повідомлялось.

Оновлено о 15.45.

Синєгубов повідомив про те, що у Харкові зафіксовано влучання у Київському районі. Попередньо - без постраждалих. 

Однак відомо про пошкодження автомобіля. На місці влучання триває огляд.

Удари по Харкову 1 і 2 вересня

Російська Федерація знову почала атаки на місто Харків після відносно невеликої паузи. У неділю, 1 вересня, росіяни завдали ракетних ударів по трьох локаціях в місті: Палацу спорту, торговому центру в Салтівському районі та поряд із гідропарком у Київському районі.

За попередніми даними, в результаті обстрілу постраждали десятки людей, серед ниє є діти, медики та рятувальники.

А вже в ніч на 2 вересня місто атакували "Шахеди". Зокрема, близько 01:00 через ворожий дрон у Київському районі постраждала жінка. Там також було пошкоджено приватний будинок.

Зранку росіяни обстріляли Індустріальний район Харкова. У садовому товаристві горів приватний будинок та 3 нежитлові будівлі. Обійшлося без постраждалих.

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