В Харькове раздались взрывы

Удары по Харькову 1 и 2 сентября

Российская Федерация снова начала атаки на город Харьков после относительно небольшой паузы. В воскресенье, 1 сентября, россияне нанесли ракетные удары по трем локациям в городе : Дворцу спорта, торговому центру в Салтовском районе и рядом с гидропарком в Киевском районе.

По предварительным данным, в результате обстрела пострадали десятки человек, среди них есть дети, медики и спасатели.

А уже в ночь на 2 сентября город атаковали "Шахеды" . В частности, около 01:00 из-за вражеского дрона в Киевском районе пострадала женщина. Там также был поврежден частный дом.

С утра россияне обстреляли Индустриальный район Харькова. В садовом обществе горел частный дом и 3 нежилых здания. Обошлось без пострадавших.

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