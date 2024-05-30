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У Харкові пролунали вибухи

Харків , Четвер 30 травня 2024 19:38
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У Харкові пролунали вибухи Фото: у Харкові лунають вибухи (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

У Харкові ввечері 30 квітня пролунали вибухи. В області оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Харкова Ігоря Терехова.

"У Харкові гучно. Будьте обережні!", - написав мер.

Як повідомили в Повітряних силах ЗСУ, активність ворожої тактичної авіації спостерігається на південному напрямку. Є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

Інформації щодо наслідків вибухів у Харкові наразі немає.

Обстріли Харкова

Варто зазначити, що Харків постійно перебуває під ворожими обстрілами. Зокрема, вибухи в місті лунали сьогодні вдень. Російські війська завдавали ракетних ударів.

Також цієї вночі внаслідок російської атаки постраждали семеро осіб.

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Харків
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