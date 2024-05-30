У Харкові пролунав вибух, росіяни б'ють ракетами

Вибух у Харкові пролунав у четвер, 30 травня. Російські війська завдають ракетних ударів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали та голову Харківської ОВА Олега Синєгубова у Telegram.

Повітряну тривогу у Харківській області оголосили о 12:53. Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування росіянами балістичного озброєння.

Голова Харківської ОВА повідомив, що ворог б'є ракетами. Він закликав жителів перебувати у безпечних місцях.

Вибух у Харкові пролунав близько 13:40. У мережі писали, що вибухи також чули у передмісті.

Обстріли Харкова

Варто зазначити, що у Харківській області тривають бойові дії. З 10 травня росіяни намагаються прорвати на півночі області. Також точаться бої на Куп'янському напрямку.

Харків постійно перебуває під ворожими обстрілами. Не виключенням була і сьогоднішня ніч. Внаслідок російської атаки постраждали семеро осіб.

Додамо, що цієї ночі росіяни випустили по Україні 11 крилатих ракет зі стратегічних бомбардувальників та 32 "Шахеди". Сили ППО збили сім ракет та всі дрони-камікадзе.

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