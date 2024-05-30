В Харькове раздались взрывы

В Харькове вечером 30 апреля раздались взрывы. В области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Харькова Игоря Терехова.

Информации о последствиях взрывов в Харькове пока нет.

Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, активность вражеской тактической авиации наблюдается на южном направлении. Есть угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.

Обстрелы Харькова

Стоит отметить, что Харьков постоянно находится под вражескими обстрелами. В частности, взрывы в городе раздавались сегодня днем. Российские войска наносили ракетные удары.

Также этой ночью в результате российской атаки пострадали семь человек.

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