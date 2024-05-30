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В Харькове раздались взрывы

Харьков , Четверг 30 мая 2024 19:38
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В Харькове раздались взрывы Фото: в Харькове раздаются взрывы (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

В Харькове вечером 30 апреля раздались взрывы. В области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Харькова Игоря Терехова.

"В Харькове громко. Будьте осторожны!", - написал мэр.

Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, активность вражеской тактической авиации наблюдается на южном направлении. Есть угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.

Информации о последствиях взрывов в Харькове пока нет.

Обстрелы Харькова

Стоит отметить, что Харьков постоянно находится под вражескими обстрелами. В частности, взрывы в городе раздавались сегодня днем. Российские войска наносили ракетные удары.

Также этой ночью в результате российской атаки пострадали семь человек.

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