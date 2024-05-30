В Харькове раздались взрывы
В Харькове вечером 30 апреля раздались взрывы. В области объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Харькова Игоря Терехова.
"В Харькове громко. Будьте осторожны!", - написал мэр.
Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, активность вражеской тактической авиации наблюдается на южном направлении. Есть угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.
Информации о последствиях взрывов в Харькове пока нет.
Обстрелы Харькова
Стоит отметить, что Харьков постоянно находится под вражескими обстрелами. В частности, взрывы в городе раздавались сегодня днем. Российские войска наносили ракетные удары.
Также этой ночью в результате российской атаки пострадали семь человек.
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