У Харкові пролунали вибухи, ворог вдарив по транспортній інфраструктурі

У Харкові рано вранці, 21 травня, пролунали вибухи під час повітряної тривоги в області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Харківського міського голови Ігоря Терехова.
"Ранок у Харкові починається зі звуку вибуху", - написав мер о 06:51.
Крім того, в поліції Харківської області заявили про кілька вибухів у місті. Також в правоохоронних органах закликали місцевих жителів перебувати в укриттях та дотримуватися правила "двох стін".
"В Харкові чути вибухи. Не залишайте укриття до відбою сигналу "Повітряна тривога". Про влучання ворожих снарядів, постраждалих повідомляйте на спецлінію поліції 102", - йдеться в заяві поліції області.
Перед тим в командуванні Повітряних сил ЗСУ заявляли про фіксацію активності ворожої тактичної авіації в акваторії Азовського моря та на східному напрямку.
Додамо, що пізніше військові попередили про загрозу балістики зі сходу.
Пізніше мер Харкова розповів, що за попередніми даними, через ворожий обстріл є поранена людина. Окупанти били по транспортній інфраструктурі.
"Щодо ранкового прильоту - ціллю був об'єкт транспортної інфраструктури. Попередньо є одна постраждала людина", - написав Терехов.
Раніше повідомлялося, що пізно ввечері 20 травня стало відомо про рух ворожих дронів-камікадзе над Україною, які російські загарбники запустили для атаки. В низці областей була оголошена повітряна тривога.
Пізніше, близько другої ночі 21 травня, повідомлялося про кілька вибухів у Харкові, по якому російські окупанти запустили "Шахеди", та про пожежі внаслідок обстрілу.
Через деякий час у мерії та в ОВА розповіли, що в Харкові внаслідок ворожої атаки постраждали чотири особи, яким вже було надано медичну допомогу. Повідомлялося, що потрапило по одному з улюблених місць відпочинку в місті.
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