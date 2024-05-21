В Харькове раздались взрывы, враг ударил по транспортной инфраструктуре

"Утро в Харькове начинается со звука взрыва", - написал мэр в 06:51.

Кроме того, в полиции Харьковской области заявили о нескольких взрывах в городе. Также в правоохранительных органах призвали местных жителей находиться в укрытиях и соблюдать правило "двух стен".

"В Харькове слышны взрывы. Не покидайте укрытия до отбоя сигнала "Воздушная тревога". О попадании вражеских снарядов, пострадавших сообщайте на спецлинию полиции 102", - говорится в заявлении полиции области.

Перед тем в командовании Воздушных сил ВСУ заявляли о фиксации активности вражеской тактической авиации в акватории Азовского моря и на восточном направлении.

Позже военные предупредили об угрозе баллистики с востока.

Что известно о последствиях

Позже мэр Харькова рассказал, что по предварительным данным, из-за вражеских обстрелов есть раненый. Оккупанты били по транспортной инфраструктуре.

"По утреннему прилету - целью был объект транспортной инфраструктуры. Предварительно один пострадавший человек", - написал Терехов.

Удар по Харькову 21 мая

Ранее сообщалось, что поздно вечером 20 мая стало известно о движении вражеских дронов-камикадзе над Украиной, которые российские оккупанты запустили для атаки. В ряде областей была объявлена воздушная тревога.

Позже, около двух часов ночи 21 мая, сообщалось о нескольких взрывах в Харькове, по которому российские оккупанты запустили "Шахеды", и о пожарах в результате обстрела.

Через некоторое время в мэрии и в ОВА рассказали, что в Харькове в результате вражеской атаки пострадали четыре человека, которым уже была оказана медицинская помощь. Сообщалось, что было попадание по одному из любимых мест отдыха в городе.