В Харкові пролунали вибухи: є "приліт"

Сьогодні, 30 березня, надвечір в Харкові було чути звуки вибухів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова.
"До уваги жителів Харкова та області: перебувайте в укриттях", - наголосив глава Харківської ОВА.
Синєгубов пояснив, що російські окупанти знову завдають ударів. Карта повітряних тривог станом на 21:16 виглядає так:
Оновлено о 21:25.
Мер міста Харків Ігор Терехов розповів, що в місті зафіксовано "приліт" по району житлової забудови.
"Знову приліт по району житлової забудови. Шевченківській район. Росія - держава терорист", - повідомив він.
Оновлено о 21:30.
Синєгубов повідомив, що профільні служби оглядають місце влучання.
"На цю хвилину інформація про постраждалих не надходила", - додав глава ОВА.
Військові РФ цього місяця значно посилили масовані удари проти України. Ворог активно застосовує безпілотники та ракети різних типів.
До прикладу, лише у ніч на 22 березня росіяни атакували Україну 151 засобом повітряного нападу. Тоді ж ворог обстріляв об'єкти енергетики внаслідок чого в низці міст запровадили аварійні відключення.
Зокрема РБК-Україна повідомляло, що вчора, 29 березня, ворог випустив 60 дронів-камікадзе та 39 ракет, які також були націлені на енергетику України. Терористи атакували три ТЕС, внаслідок чого було серйозно пошкоджено обладнання.
Сьогодні "Укренерго" доручило операторам застосувати графіки відключень світла у кількох областях України.
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