В Харкові пролунали вибухи: є "приліт"

Російські масовані обстріли

Військові РФ цього місяця значно посилили масовані удари проти України. Ворог активно застосовує безпілотники та ракети різних типів.

До прикладу, лише у ніч на 22 березня росіяни атакували Україну 151 засобом повітряного нападу. Тоді ж ворог обстріляв об'єкти енергетики внаслідок чого в низці міст запровадили аварійні відключення.

Зокрема РБК-Україна повідомляло, що вчора, 29 березня, ворог випустив 60 дронів-камікадзе та 39 ракет, які також були націлені на енергетику України. Терористи атакували три ТЕС, внаслідок чого було серйозно пошкоджено обладнання.

Сьогодні "Укренерго" доручило операторам застосувати графіки відключень світла у кількох областях України.

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