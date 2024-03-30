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В Харькове прогремели взрывы: есть "прилет"

Фото: в Харькове раздаются взрывы (Павел Петров)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 30 марта, к вечеру в Харькове были слышны звуки взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"Вниманию жителей Харькова и области: находитесь в укрытиях", - подчеркнул глава Харьковской ОВА.

Синегубов объяснил, что российские оккупанты снова наносят удары. Карта воздушных тревог по состоянию на 21:16 выглядит так:

Обновлено в 21:25.

Мэр города Харьков Игорь Терехов рассказал, что в городе зафиксирован "прилет" по району жилой застройки.

"Опять прилет по району жилой застройки. Шевченковский район. Россия - государство террорист", - сообщил он.

Обновлено в 21:30.

Синегубов сообщил, что профильные службы осматривают место попадания.

"На эту минуту информация о пострадавших не поступала", - добавил глава ОВА.

Обновлено в 21:48.

Глава ОВА сообщил, что по предварительным данным, оккупанты снова ударили по гражданской инфраструктуре управляемым снарядом. 

"По состоянию на сейчас - без пострадавших. В жилых домах есть повреждения остекления", - отметил Синегубов.

Российские массированные обстрелы

Военные РФ в этом месяце значительно усилили массированные удары против Украины. Враг активно применяет беспилотники и ракеты разных типов.

К примеру, только в ночь на 22 марта россияне атаковали Украину 151-м средством воздушного нападения. Тогда же враг обстрелял объекты энергетики, в результате чего в ряде городов ввели аварийные отключения.

В частности, РБК-Украина сообщало, что вчера, 29 марта, враг выпустил 60 дронов-камикадзе и 39 ракет, которые также были нацелены на энергетику Украины. Террористы атаковали три ТЭС, в результате чего было серьезно повреждено оборудование.

Сегодня "Укрэнерго" поручило операторам применить графики отключений света в нескольких областях Украины.

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