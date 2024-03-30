В Харькове прогремели взрывы: есть "прилет"

Российские массированные обстрелы

Военные РФ в этом месяце значительно усилили массированные удары против Украины. Враг активно применяет беспилотники и ракеты разных типов.

К примеру, только в ночь на 22 марта россияне атаковали Украину 151-м средством воздушного нападения. Тогда же враг обстрелял объекты энергетики, в результате чего в ряде городов ввели аварийные отключения.

В частности, РБК-Украина сообщало, что вчера, 29 марта, враг выпустил 60 дронов-камикадзе и 39 ракет, которые также были нацелены на энергетику Украины. Террористы атаковали три ТЭС, в результате чего было серьезно повреждено оборудование.

Сегодня "Укрэнерго" поручило операторам применить графики отключений света в нескольких областях Украины.

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