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У Харкові пролунала серія вибухів. Росіяни завдають ударів по місту

Ілюстративне фото: у Харкові пролунали вибухи (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

У Харкові сьогодні вночі пролунали вибухи. В області була оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на власного кореспондента.

У Харкові пролунало щонайменше п'ять вибухів під час повітряної тривоги.

Губернатор Олег Синегубов на своєму Telegram-каналі повідомив, що окупанти завдають ударів.

"До уваги жителів Харкова та області: окупанти завдають ударів! Знаходьтесь у укриттях", - заявив Синегубов.

На даний момент у Харківській області оголошено повітряну тривогу.

Фото: скріншот карти повітряних тривог (alerts.in.ua)

Оновлено 03:27 : Відбій повітряної тривоги для Харківської області

Фото: скріншот карти повітряних тривог (alerts.in.ua)

Вибухи у Харкові

Росіяни часто б'ють по місту з Білгородської області. Оскільки повітряна відстань до Харкова невелика, іноді вибухи трапляються до оголошення повітряної тривоги.

Також під обстріл потрапляє Харківська область. Росіяни часто обстрілюють Куп'янський район. Так, днями під обстріл потрапило село у Куп'янському районі

Раніше ми повідомляли, що в листопаді росіяни вдарили по Харкову. Під удар потрапив один із районів міста, зафіксовано пошкодження інфраструктури.

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