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Росіяни вдарили по селу під Куп'янськом: двоє поранених

Харків, Середа 06 грудня 2023 12:33
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Росіяни вдарили по селу під Куп'янськом: двоє поранених Фото: росіяни вдарили по селу Подоли під Куп'янськом 6 грудня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська обстріляли село Подоли Харківської області у середу, 6 грудня. Поранення отримали дві людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Сьогодні близько 09:30 в результаті ворожого обстрілу села Подоли Куп'янського району зазнали поранень дві місцеві жительки", - розповів він.

За даними голови ОВА, одну з постраждалих доставили до лікарні, іншій - надали допомогу на місці.

Крім того, як розповів Синєгубов, О 10:05 росіяни завдали удару по селищу Козача Лопань Харківського району.

"Станом на зараз інформація про постраждалих та руйнування не надходила", - констатував він.

Обстріли Харківської області

Росія другий день поспіль масовано обстрілює Україну з застосуванням ракет та дронів, не оминиючи Харківську область. Наприклад, 5 грудня, у Харківській області ворожі "шахеди" вдарили по селу Борова Ізюїмського району та Чугуїву. Поранено одну людину.

А під час атаки в ніч на 6 грудня у Харківській області пошкоджено критичну інфраструктуру та зруйновано будинок. Детальніше про наслідки цього обстрілу - в матеріалі РБК-Україна.

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