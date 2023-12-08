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В Харькове раздалась серия взрывов. Россияне наносят удары по городу

Иллюстративное фото: в Харькове раздались взрывы (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

В Харькове сегодня ночью прогремели взрывы. В области была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственного корреспондента.

В Харькове прозвучало минимум пять взрывов во время воздушной тревоги.

Губернатор Олег Синегубов на своем Telegram-канале сообщил, что оккупанты наносят удары.

"Вниманию жителей Харькова и области: оккупанты наносят удары! Находитесь в укрытиях", -, заявил Синегубов.

В данный момент в Харьковской области объявлена воздушная тревога.

Фото: скриншот карты воздушных тревог (alerts.in.ua)

Обновлено 03:27: Отбой воздушной тревоги для Харьковской области

Фото: скриншот карты воздушных тревог (alerts.in.ua)

Взрывы в Харькове

Россияне часто бьют по городу с Белгородской области. Поскольку воздушное расстояние до Харькова небольшое, иногда взрывы происходят до объявления воздушной тревоги.

Также под обстрел попадает Харьковская область. Россияне часто обстреливают Купянский район. Так, на днях под обстрел попало село в Купянском районе

Ранее мы сообщали, что в ноябре россияне ударили по Харькову. Под удар попал один из районов города, зафиксированы повреждения инфраструктуры.

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