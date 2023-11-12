У Харкові прогриміли вибухи

У Харкові пролунали вибухи у неділю ввечері, 12 листопада. Наразі в області оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна.

"В місті чути вибухи. Перебувайте в укриттях", - повідомили у поліції.

Разом з тим Повітряні сили попередили про ракетну небезпеку для Харківської області.

"Харківщина - ракетна небезпека! Загроза застосування балістичного озброєння", - йдеться у повідомленні.

Крім того, про обстріли Харкова повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Окупанти наносять удари! До уваги жителів Харкова та області: перебувайте в укриттях", - написав він.

Повітряна тривога

Наслідки обстрілу

За словами Терехова, під російським ударом був, зокрема, Шевченківський район міста. Цивільний обʼєкт.

"Закликаю усіх харківʼян під час повітряної тривоги бути обережними", - заявив він.

Разом з тим Синєгубов повідомив, що є пошкодження цивільної інфраструктури у Харкові.

"Попередньо - без постраждалих. Профільні служби працюють на місці влучання", - додав він.

Обстріли Харкова

12 листопада у Харкові також лунали вибухи. Пізніше стало відомо, що стався вибух на заправці через це на вулиці Полтавський шлях від вулиці Євгена Котляра до вулиці Рильєва тимчасово обмежили рух.

Ситуація у Харківської області

Російські окупанти захопили прикордонні райони Харківської області у перші тижні повномасштабного вторгнення.Восени минулого року українські військові звільнили майже всю територію Харківської області.

Проте після деокупації росіяни щоденно обстрілюють Харківську область. Особливо страждає Куп'янський район. Крім того, нещодавно окупанти знову посилили атаки на Куп'янському напрямку, щоб вийти до річки Оскіл.

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