У Харкові пролунали вибухи
У Харкові прогриміли вибухи у четвер, 13 жовтня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
Зазначимо, що повітряну тривогу у Харківській області оголосили через декілька хвилин після звуків вибухів.
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що російські окупанти наносить удари по Харкову.
Він попросив усіх мешканців залишатися в укриттях.
Мер міста Ігор Терехов зазначив, що у Харкові зафіксували як мінімум два "прильоти". У деяких районах міста проблеми із електропостачанням.
Нагадаємо, 13 жовтня росіяни намагалися завдати удару по Харкову, але більшість ракет самоліквідувалися, а одна з них вдарила по житловому будинку у Бєлгороді.
9 жовтня українські захисники збили російський безпілотник "Тахіон" в Харківській області.
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