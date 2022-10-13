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У Харкові пролунали вибухи

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Харків, Четвер 13 жовтня 2022 20:57
У Харкові пролунали вибухи Фото: у Харкові пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Харкові прогриміли вибухи у четвер, 13 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Зазначимо, що повітряну тривогу у Харківській області оголосили через декілька хвилин після звуків вибухів.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що російські окупанти наносить удари по Харкову.

Він попросив усіх мешканців залишатися в укриттях.

Мер міста Ігор Терехов зазначив, що у Харкові зафіксували як мінімум два "прильоти". У деяких районах міста проблеми із електропостачанням.

Нагадаємо, 13 жовтня росіяни намагалися завдати удару по Харкову, але більшість ракет самоліквідувалися, а одна з них вдарила по житловому будинку у Бєлгороді.

9 жовтня українські захисники збили російський безпілотник "Тахіон" в Харківській області.

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