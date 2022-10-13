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В Харькове раздались взрывы

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Харьков, Четверг 13 октября 2022 20:57
В Харькове раздались взрывы Фото: в Харькове раздались взрывы (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

В Харькове прогремели взрывы в четверг, 13 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Отметим, что воздушная тревога в Харьковской области была объявлена через несколько минут после звуков взрывов.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что российские оккупанты наносят удары по Харькову.

Он попросил всех жителей оставаться в укрытиях.

Мэр города Игорь Терехов отметил, что в Харькове зафиксировали как минимум два "прилета". В некоторых районах города проблемы с электроснабжением.

Обновлено от 22:05

Синегубов сообщил, что россияне нанесли ракетные удары по Харькову и Харьковской области. Так, есть попадания в Холодногорском районе. Обошлось без пострадавших.

"По области есть повреждения критической инфраструктуры, возможны временные обесточения. Просим сохранять спокойствие, наши энергетики уже работают над восстановлением света", - написал он.

В настоящее время на местах работают профильные службы и правоохранители.

Напомним, 13 октября россияне пытались нанести удар по Харькову, но большинство ракет самоликвидировались, а одна из них ударила по жилому дому в Белгороде.

9 октября украинские защитники сбили российский беспилотник "Тахион" в Харьковской области.

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