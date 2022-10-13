В Харькове раздались взрывы

В Харькове прогремели взрывы в четверг, 13 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Суспільне ".

Отметим, что воздушная тревога в Харьковской области была объявлена через несколько минут после звуков взрывов.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что российские оккупанты наносят удары по Харькову.

Он попросил всех жителей оставаться в укрытиях.

Мэр города Игорь Терехов отметил, что в Харькове зафиксировали как минимум два "прилета". В некоторых районах города проблемы с электроснабжением.

Обновлено от 22:05

Синегубов сообщил, что россияне нанесли ракетные удары по Харькову и Харьковской области. Так, есть попадания в Холодногорском районе. Обошлось без пострадавших.

"По области есть повреждения критической инфраструктуры, возможны временные обесточения. Просим сохранять спокойствие, наши энергетики уже работают над восстановлением света", - написал он.

В настоящее время на местах работают профильные службы и правоохранители.