В Харькове раздались взрывы
В Харькове прогремели взрывы в четверг, 13 октября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
Отметим, что воздушная тревога в Харьковской области была объявлена через несколько минут после звуков взрывов.
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что российские оккупанты наносят удары по Харькову.
Он попросил всех жителей оставаться в укрытиях.
Мэр города Игорь Терехов отметил, что в Харькове зафиксировали как минимум два "прилета". В некоторых районах города проблемы с электроснабжением.
Обновлено от 22:05
Синегубов сообщил, что россияне нанесли ракетные удары по Харькову и Харьковской области. Так, есть попадания в Холодногорском районе. Обошлось без пострадавших.
"По области есть повреждения критической инфраструктуры, возможны временные обесточения. Просим сохранять спокойствие, наши энергетики уже работают над восстановлением света", - написал он.
В настоящее время на местах работают профильные службы и правоохранители.
Напомним, 13 октября россияне пытались нанести удар по Харькову, но большинство ракет самоликвидировались, а одна из них ударила по жилому дому в Белгороде.
9 октября украинские защитники сбили российский беспилотник "Тахион" в Харьковской области.
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