ua ru
Нд, 09 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

ССО збили російський безпілотник у Харківській області

Новость на русском →
Харків, Неділя 09 жовтня 2022 21:53
ССО збили російський безпілотник у Харківській області Фото: ССО збили російський безпілотник у Харківській області (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Сили спеціальних операцій сьогодні, 9 жовтня, вдень знищили на Харківщині російський безпілотник "Тахіон".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СтратКом ЗСУ в Telegram.

"Тахіон" є малим електричним безпілотним літальним апаратом, що застосовується вдень і вночі, у різних метеоумовах для розвідки або коригування вогню у видимому та інфрачервоному діапазонах. Дрон також може виконувати функцію ретранслятора зв'язку.

ССО збили російський безпілотник у Харківській області

Нагадаємо, що на Харківщині гвардійці знищили ворожий Су-25. Також українські бійці нещодавно приземлили російський бомбардувальник Су-34.

Також учора у мережі з'явилося відео знищення українськими військовими російського літака Су-34. Це сталося під час контрнаступу на сході України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
харков Збройні сили України Вторгнення Росії до України
NEWS
Як живе звільнений від окупантів Куп'янськ: фоторепортаж
Як живе звільнений від окупантів Куп'янськ: фоторепортаж
DAILY
"Росіяни носили білизну ЗСУ, а, тікаючи, знімали форму". Репортаж зі звільненого Лиману
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна "Росіяни носили білизну ЗСУ, а, тікаючи, знімали форму". Репортаж зі звільненого Лиману