У Харкові пролунали понад десяток вибухів: місто атакують дрони

"У Харкові вибухи - місто атаковане ворожими бойовими дронами", - йдеться у повідомленні о 22:47.

Судячи з місцевих Telegram-каналів, перші два вибухи пролунали о 22:44, і наразі їх вже було більше 10.

Також низка пабліків пишуть, що у місті виникли перебої зі світлом. Проте офіційних підтверджень поки не було.

Де оголосили тривогу

Станом на 22:58 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Харківській, Сумській, Чернігівській та Херсонській областях.

Новина доповнюється...