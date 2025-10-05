RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

В Харькове прогремели более десятка взрывов: город атаковали дроны

Фото: на город летели боевые дроны противника (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Поздно вечером, 5 октября, россияне массированно атаковали Харьков дронами. В городе была слышна серия громких взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Харькова Игоря Терехова.

"В Харькове взрывы - город атакован вражескими боевыми дронами", - говорится в сообщении в 22:47.

Судя по местным Telegram-каналам, первые два взрыва прозвучали в 22:44, и сейчас их уже было более 10.

Также ряд пабликов пишут, что в городе возникли перебои со светом. Однако официальных подтверждений пока не было.

Обновлено в 23:15

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что под ударом дронов оказался Новобаварский район Харькова и пригород. Информации о пострадавших не было.

В то же время, согласно местным пабликам, в городе прогремело уже 15 взрывов.

Где объявили тревогу

По состоянию на 22:58 карта воздушных тревог имеет такой вид. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Харьковской, Сумской, Черниговской и Херсонской областях.

Обстрелы Харькова

Напомним, что враг в последнее время все чаще начал атаковать Украину, включая Харьков.

Например, в ночь на 1 октября враг нанес удары ракетами и авиабомбами по Харькову, пригороду и Чугуевскому району.

В результате обстрела последствия были в двух районах - Киевском и Салтовском. Известно, что горел рынок "Барабашово", а также был разрушен дом и гаражи. Кроме того, пострадали 6 человек.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХарьковВойна в Украине