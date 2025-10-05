В Харькове прогремели более десятка взрывов: город атаковали дроны

"В Харькове взрывы - город атакован вражескими боевыми дронами", - говорится в сообщении в 22:47.

Судя по местным Telegram-каналам, первые два взрыва прозвучали в 22:44, и сейчас их уже было более 10.

Также ряд пабликов пишут, что в городе возникли перебои со светом. Однако официальных подтверждений пока не было.

Обновлено в 23:15

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что под ударом дронов оказался Новобаварский район Харькова и пригород. Информации о пострадавших не было.

В то же время, согласно местным пабликам, в городе прогремело уже 15 взрывов.

Где объявили тревогу

По состоянию на 22:58 карта воздушных тревог имеет такой вид. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Харьковской, Сумской, Черниговской и Херсонской областях.