В Харькове прогремели более десятка взрывов: город атаковали дроны

Поздно вечером, 5 октября, россияне массированно атаковали Харьков дронами. В городе была слышна серия громких взрывов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Харькова Игоря Терехова.
"В Харькове взрывы - город атакован вражескими боевыми дронами", - говорится в сообщении в 22:47.
Судя по местным Telegram-каналам, первые два взрыва прозвучали в 22:44, и сейчас их уже было более 10.
Также ряд пабликов пишут, что в городе возникли перебои со светом. Однако официальных подтверждений пока не было.
Обновлено в 23:15
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что под ударом дронов оказался Новобаварский район Харькова и пригород. Информации о пострадавших не было.
В то же время, согласно местным пабликам, в городе прогремело уже 15 взрывов.
По состоянию на 22:58 карта воздушных тревог имеет такой вид. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Харьковской, Сумской, Черниговской и Херсонской областях.
Напомним, что враг в последнее время все чаще начал атаковать Украину, включая Харьков.
Например, в ночь на 1 октября враг нанес удары ракетами и авиабомбами по Харькову, пригороду и Чугуевскому району.
В результате обстрела последствия были в двух районах - Киевском и Салтовском. Известно, что горел рынок "Барабашово", а также был разрушен дом и гаражи. Кроме того, пострадали 6 человек.