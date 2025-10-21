У Харкові пролунали гучні вибухи: на місто летіли КАБи
Росіяни в ніч з 20 на 21 жовтня запустили в напрямку Харкова КАБи. У місті було чути серію вибухів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Суспільне новини" і канал Повітряних сил ЗСУ.
"У Харкові було чутно серію вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного", - йдеться у повідомленні о 00:00.
Напередодні військові інформували, що зафіксували пуски КАБів з авіації РФ. Авіабомби летіли на Харківську область з півночі. Потім стало відомо, що щонайменше один КАБ летить на Харків.
Оновлено о 00:14
Мер Харкова Ігор Терехов підтвердив атаку. За його словами, під ударом, попередньо, індустріальний район.
"Харків атакований ворожими КАБами - у місті пролунали вибухи. Попередньо - Індустріальний район. Деталі уточнюємо. Є загроза повторних ударів - будьте обережні", - написав він.
Тим часом у місті було чути ще один вибух.
Оновлено о 00:17
"Чотири вибухи пролунали у місті останніми хвилинами. Попередньо у тому ж Індустріальному районі", - повідомив Терехов.
Оновлено о 00:50
Терехов уточнив, що попередньо, є інформація про влучання у приватний сектор Індустріального району. Зараз на місті удару РФ пожежа та є постраждалі.
"На дану хвилину відомо про чотирьох постраждалих - у всіх гостра реакція на стрес", - додав він.
Де оголосили тривогу
Станом на 00:09 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Харківській, Сумській, Чернігівській, Запорізькій, Дніпропетровській, та Донецькій областях.
Новина доповнюється...
Обстріли Харкова
Зазначимо, що росіяни фактично щодня обстрілюють Харків, застосовуючи для ударів дрони, ракети та авіабомби.
Наприклад, вранці 18 жовтня ворог завдав удару безпілотником по гуртожитку. В результаті атаки було пошкоджено скління вікон на першому поверсі. На щастя, обійшлося без постраждалих.
Також ми писали, що пізно ввечері, 5 жовтня, на місто був масовий наліт дронів. Ворог завдав щонайменше 15 ударів, в результаті чого були пошкоджені будинки в приватному секторі, а також постраждали люди.