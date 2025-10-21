ua en ru
Головна » Новини » Війна в Україні

У Харкові пролунали гучні вибухи: на місто летіли КАБи

Вівторок 21 жовтня 2025 00:09
UA EN RU
У Харкові пролунали гучні вибухи: на місто летіли КАБи Фото: на місто летіла щонайменше одна авіабомба (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Росіяни в ніч з 20 на 21 жовтня запустили в напрямку Харкова КАБи. У місті було чути серію вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Суспільне новини" і канал Повітряних сил ЗСУ.

"У Харкові було чутно серію вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного", - йдеться у повідомленні о 00:00.

Напередодні військові інформували, що зафіксували пуски КАБів з авіації РФ. Авіабомби летіли на Харківську область з півночі. Потім стало відомо, що щонайменше один КАБ летить на Харків.

Оновлено о 00:14

Мер Харкова Ігор Терехов підтвердив атаку. За його словами, під ударом, попередньо, індустріальний район.

"Харків атакований ворожими КАБами - у місті пролунали вибухи. Попередньо - Індустріальний район. Деталі уточнюємо. Є загроза повторних ударів - будьте обережні", - написав він.

Тим часом у місті було чути ще один вибух.

Оновлено о 00:17

"Чотири вибухи пролунали у місті останніми хвилинами. Попередньо у тому ж Індустріальному районі", - повідомив Терехов.

Оновлено о 00:50

Терехов уточнив, що попередньо, є інформація про влучання у приватний сектор Індустріального району. Зараз на місті удару РФ пожежа та є постраждалі.

"На дану хвилину відомо про чотирьох постраждалих - у всіх гостра реакція на стрес", - додав він.

Де оголосили тривогу

Станом на 00:09 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Харківській, Сумській, Чернігівській, Запорізькій, Дніпропетровській, та Донецькій областях.

У Харкові пролунали гучні вибухи: на місто летіли КАБи

Новина доповнюється...

Обстріли Харкова

Зазначимо, що росіяни фактично щодня обстрілюють Харків, застосовуючи для ударів дрони, ракети та авіабомби.

Наприклад, вранці 18 жовтня ворог завдав удару безпілотником по гуртожитку. В результаті атаки було пошкоджено скління вікон на першому поверсі. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Також ми писали, що пізно ввечері, 5 жовтня, на місто був масовий наліт дронів. Ворог завдав щонайменше 15 ударів, в результаті чого були пошкоджені будинки в приватному секторі, а також постраждали люди.

