У Харкові пролунали гучні вибухи: на місто летіли КАБи

Росіяни в ніч з 20 на 21 жовтня запустили в напрямку Харкова КАБи. У місті було чути серію вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Суспільне новини" і канал Повітряних сил ЗСУ.

"У Харкові було чутно серію вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного", - йдеться у повідомленні о 00:00.

Напередодні військові інформували, що зафіксували пуски КАБів з авіації РФ. Авіабомби летіли на Харківську область з півночі. Потім стало відомо, що щонайменше один КАБ летить на Харків.

Оновлено о 00:14

Мер Харкова Ігор Терехов підтвердив атаку. За його словами, під ударом, попередньо, індустріальний район.

"Харків атакований ворожими КАБами - у місті пролунали вибухи. Попередньо - Індустріальний район. Деталі уточнюємо. Є загроза повторних ударів - будьте обережні", - написав він.

Тим часом у місті було чути ще один вибух.

Оновлено о 00:17

"Чотири вибухи пролунали у місті останніми хвилинами. Попередньо у тому ж Індустріальному районі", - повідомив Терехов.

Оновлено о 00:50

Терехов уточнив, що попередньо, є інформація про влучання у приватний сектор Індустріального району. Зараз на місті удару РФ пожежа та є постраждалі.

"На дану хвилину відомо про чотирьох постраждалих - у всіх гостра реакція на стрес", - додав він.

Де оголосили тривогу

Станом на 00:09 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Харківській, Сумській, Чернігівській, Запорізькій, Дніпропетровській, та Донецькій областях.

