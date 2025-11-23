У Харкові пролунала серія вибухів: місто атакували дрони

"Харків був атакований ворожим бойовим дроном. Можливі повторні удари - будьте обережні", - написав Терехов о 21:29.

Після цього мер написав про ще один удар, а потім додав, що місто під масованою атакою безпілотників. Перед цим у Повітряних силах ЗСУ попередили, що на Харків летить кілька груп ударних безпілотників.

За даними місцевих ЗМІ, у місті вже було чути понад 10 вибухів. Окрім того, низка пабліків стверджують, що в деяких районах зникло світло.

Тим часом глава Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що попередньо, зафіксовано "приліт" дрону в Салтівському районі.

Де оголосили тривогу

Станом на 21:41 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Полтавській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській, Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях.