У Харкові пролунала серія вибухів: місто атакували дрони

У неділю ввечері, 23 листопада, росіяни масовано атакували Харків дронами. У місті було чути серію дуже гучних вибухів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Харкова Ігоря Терехова.
"Харків був атакований ворожим бойовим дроном. Можливі повторні удари - будьте обережні", - написав Терехов о 21:29.
Після цього мер написав про ще один удар, а потім додав, що місто під масованою атакою безпілотників. Перед цим у Повітряних силах ЗСУ попередили, що на Харків летить кілька груп ударних безпілотників.
За даними місцевих ЗМІ, у місті вже було чути понад 10 вибухів. Окрім того, низка пабліків стверджують, що в деяких районах зникло світло.
Тим часом глава Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що попередньо, зафіксовано "приліт" дрону в Салтівському районі.
Станом на 21:41 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Полтавській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській, Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях.
Нагадаємо, що росіяни регулярно атакують Харків, використовуючи для ударів дрони, ракети та авіабомби.
Наприклад, місто опинилося під масованою атакою дронів в ніч на 19 листопада. В результаті обстрілу було пошкоджено 16 житлових будинків, супермаркет, школу, адміністративну будівлю і не тільки Вранці стало відомо, що кількість постраждалих досягла 46 осіб.
