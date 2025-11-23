RU

Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

В Харькове прогремела серия взрывов: город атаковали дроны

Фото: последствия атаки уточняются (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В воскресенье вечером, 23 ноября, россияне массированно атаковали Харьков дронами. В городе была слышна серия очень громких взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Харькова Игоря Терехова.

"Харьков был атакован вражеским боевым дроном. Возможны повторные удары - будьте осторожны", - написал Терехов в 21:29.

После этого мэр написал о еще одном ударе, а затем добавил, что город под массированной атакой беспилотников. Перед этим в Воздушных силах ВСУ предупредили, что на Харьков летит несколько групп ударных беспилотников.

По данным местных СМИ, в городе уже было слышно более 10 взрывов. Кроме того, ряд пабликов утверждают, что в некоторых районах пропал свет.

Между тем глава Харьковской ОГА Олег Синегубов уточнил, что предварительно, зафиксирован "прилет" дрона в Салтовском районе.

Где объявили тревогу

По состоянию на 21:41 карта воздушных тревог выглядит следующим образом. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Полтавской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Херсонской, Запорожской и Донецкой областях.

 

Обстрелы Харькова

Напомним, что россияне регулярно атакуют Харьков, используя для ударов дроны, ракеты и авиабомбы.

Например, город оказался под массированной атакой дронов в ночь на 19 ноября. В результате обстрела было повреждено 16 жилых домов, супермаркет, школа, административное здание и не только Утром стало известно, что количество пострадавших достигло 46 человек.

Подробнее о последствиях той атаки - читайте в материале РБК-Украина.

ХарьковВойна в УкраинеДрони