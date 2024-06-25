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У Харкові пролунала серія вибухів, є прильоти

Ілюстроване зображення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В Харкові внаслідок обстрілу пролунала серія вибухів. Цивільних закликають перебувати в укриттях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міського голови Харкова Ігоря Терехова.

"У Харкові прильоти. Будьте обережні", - написав Терехов. 

Поліція Харківської області, своєю чергою, попереджає про те, що місто перебуває під ворожим обстрілом та закликає цивільних перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги. 

Наразі інші подробиці ситуації не розкриваються. 

Про влучання та постраждалих закликають повідомляти на спецлінію поліції 102. 

Варто додати, що у Харківській області було оголошено повітряну тривогу ще о 08:30. Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ) попереджали:

  • о 09:16 про пуски керованих авіаційних бомб (КАБ) на Харківській та Донецькій областях; 
  • о 10:08 про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня.

Фото: карта повітряних тривог станом на 10:11 (alerts.in.ua) 

Обстріли Харкова та Харківської області 

Протягом останніх місяців російські терористи загалом посилили обстріли прифронтових регіонів. Також під регулярні удари ворога потрапляє Харківська область та Харків. 

Вдень 23 червня Росія обстріляла Харків КАБами, внаслідок чого постраждали 11 людей, серед яких було дві дитини 15 та 16 років. 

 

Також ворог жорстоко обстріляв місто ще й 22 червня. Тоді ж через удари загинули двоє людей та більше 50 отримали поранення. Станом на ранок 23 червня більше 40 людей перебували у лікарні.  

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