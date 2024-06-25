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В Харькове прозвучала серия взрывов, есть прилеты

Иллюстрированное изображение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Харькове в результате обстрела раздалась серия взрывов. Гражданских призывают находиться в укрытиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Харькова Игоря Терехова.

"В Харькове прилеты. Будьте осторожны", – написал Терехов.

Полиция Харьковской области, в свою очередь, предупреждает о том, что город находится под вражеским обстрелом и призывает гражданских находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги. 

На даный момент другие подробности ситуации не раскрываются. 

О прилетах и пострадавших призывают сообщать на спецлинию полиции 102.

Стоит добавить, что в Харьковской области была объявлена воздушная тревога еще в 08:30. Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) предупреждали о:

  • в 09:16 о пусках управляемых авиационных бомб (КАБ) на Харьковской и Донецкой областях; 
  • в 10:08 об угрозе применения баллистического вооружения с юга.

Фото: карта воздушных тревог по состоянию на 10:11 (alerts.in.ua)

Удар по жилой застройке 

Как рассказал Терехов, россияне ударили по жилой застройке одного из крупнейших районов города, в результате чего повреждения получили многоквартирные дома. 

На данный момент среди гражданских пострадавших или погибших нет. 

Обстрелы Харькова и Харьковской области 

В течение последних месяцев российские террористы в целом усилили обстрелы прифронтовых регионов. Также под регулярные удары врага попадает Харьковская область и Харьков. 

Днем 23 июня Россия обстреляла Харьков КАБами, в результате чего пострадали 11 человек, среди которых было два ребенка 15 и 16 лет. 

Также враг жестоко обстрелял город еще и 22 июня. Тогда же из-за ударов погибли два человека и более 50 получили ранения. По состоянию на утро 23 июня более 40 человек находились в больнице.  

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