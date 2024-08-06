У Харкові прогриміли вибухи, можливий "приліт"

"Вибухи у Харкові! Окупанти завдають ударів, будьте в укриттях!" - написав чиновник у своєму Telegram.

Між тим в мерії кажуть про можливий "приліт".

"У місті було чути звуки вибухів. Схоже на приліт.", - розповів Терехов.

Він також закликав жителів міста перебувати в безпечних місцях до відбою повітряної тривоги.

"Будьте обережні у будь-якому випадку", - йдеться в заяві харківського мера.

Повторні вибухи

Близько 00:49 у Харкові пролунали інші вибухи, пишуть місцеві пабліки.

Зазначається, що було чути серію вибухів в районі міста.

Нічна повітряна атака РФ по Україні

Нагадаємо, пізно ввечері у понеділок 5 серпня російські загарбники запустили для ударів по території України дрони-камікадзе. Крім того, окупанти використали балістику для атаки по столиці. Так, у Києві пролунали вибухи, в місті та області працювали сили та засоби ППО.

Пізніше стало відомо, що у Києві внаслідок ворожої ракетної атаки немає руйнувань та постраждалих. У КМВА розповіли, що для атаки противник застосував балістичне озброєння на кшталт "Іскандер-М" або "KN-23".

Також у Київській області працювала ППО через рух "Шахедів" у бік столиці.