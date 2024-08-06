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У Харкові прогриміли вибухи, можливий "приліт"

Ілюстративне фото: у Харкові пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Харкові близько пів на першу годину ночі 6 серпня пролунали вибухи під час повітряної тривоги в області. У місті, вірогідно, стався "приліт" через ворожу атаку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківського міського голову Ігоря Терехова та очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

"Вибухи у Харкові! Окупанти завдають ударів, будьте в укриттях!" - написав чиновник у своєму Telegram.

Між тим в мерії кажуть про можливий "приліт".

"У місті було чути звуки вибухів. Схоже на приліт.", - розповів Терехов.

Він також закликав жителів міста перебувати в безпечних місцях до відбою повітряної тривоги.

"Будьте обережні у будь-якому випадку", - йдеться в заяві харківського мера.

Повторні вибухи

Близько 00:49 у Харкові пролунали інші вибухи, пишуть місцеві пабліки. 

Зазначається, що було чути серію вибухів в районі міста.

Нічна повітряна атака РФ по Україні

Нагадаємо, пізно ввечері у понеділок 5 серпня російські загарбники запустили для ударів по території України дрони-камікадзе. Крім того, окупанти використали балістику для атаки по столиці. Так, у Києві пролунали вибухи, в місті та області працювали сили та засоби ППО.

Пізніше стало відомо, що у Києві внаслідок ворожої ракетної атаки немає руйнувань та постраждалих. У КМВА розповіли, що для атаки противник застосував балістичне озброєння на кшталт "Іскандер-М" або "KN-23".

Також у Київській області працювала ППО через рух "Шахедів" у бік столиці.

 

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ХарківВибухи