В Харькове прогремели взрывы, возможен "прилет"

"Взрывы в Харькове! Оккупанты наносят удары, будьте в укрытиях!" - написал чиновник в своем Telegram.

Между тем в мэрии говорят о возможном "прилете".

"В городе было слышно звуки взрывов. Похоже на прилет", - рассказал Терехов.

Он призвал жителей города находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги.

"Будьте осторожны в любом случае", - говорится в заявлении харьковского мэра.

Повторные взрывы

Около 00:49 в Харькове прогремели еще взрывы, пишут местные паблики.

Отмечается, что была слышна серия взрывов в районе города.

А около 1:26 в Харькове был слышен еще один взрыв. А еще примерно через пятнадцать минут - еще взрыв.

Ночная воздушная атака РФ по Украине

Напомним, поздно вечером в понедельник 5 августа российские захватчики запустили для ударов по территории Украины дроны-камикадзе. Кроме того, оккупанты использовали баллистику для атаки по столице. Так, в Киеве прогремели взрывы, в городе и области работали силы и средства ПВО.

Позже стало известно, что в Киеве в результате вражеской ракетной атаки нет разрушений и пострадавших. В КГВА рассказали, что для атаки противник применил баллистическое вооружение на подобие "Искандер-М" или "KN-23".

Также в Киевской области работала ПВО из-за движения "Шахедов" в сторону столицы.