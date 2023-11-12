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У Харкові пролунав вибух

Харків, Неділя 12 листопада 2023 08:58
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У Харкові пролунав вибух Фото: у Харкові чули вибух (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Вибух у Харкові пролунав зранку у неділю, 12 листопада. В області не оголошували повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Місцеві пишуть, що у місті близько 8:50 пролунав вибух. Станом на цей час у Харківській області не оголошували повітряну тривогу.

Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник заявив, що вибух у Харкові стався не через "приліт".

"Все чисто. За уточненою інформацією, вибух стався не через ворожу атаку. Причини з'ясовують спеціалісти", - написав він у своєму Telegram.

Повітряна тривога станом на 8:55

У Харкові пролунав вибух

Ситуація у Харківської області

Російські окупанти захопили прикордонні райони Харківської області у перші тижні повномасштабного вторгнення.Восени минулого року українські військові звільнили майже всю територію Харківської області.

Проте після деокупації росіяни щоденно обстрілюють Харківську область. Особливо страждає Куп'янський район. Крім того, нещодавно окупанти знову посилили атаки на Куп'янському напрямку, щоб вийти до річки Оскіл.

Так, нещодавно окупанти скинули з дрона вибухівку на автомобіль поліції. Це сталося у Куп'янському районі. У момент атаки правоохоронці їхали затримувати колаборантів.

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