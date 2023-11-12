В Харькове прогремели взрывы в воскресенье вечером, 12 ноября. Сейчас в области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина.

"В городе слышны взрывы. Находитесь в укрытиях", - сообщили в полиции.

Вместе с тем Воздушные силы предупредили о ракетной опасности для Харьковской области.

"Харьковская область - ракетная опасность! Угроза применения баллистического вооружения", - говорится в сообщении.

Кроме того, об обстрелах Харькова сообщил председатель ОГА Олег Синегубов.

"Оккупанты наносят удары! Вниманию жителей Харькова и области: находитесь в укрытиях", - написал он.

Воздушная тревога

Последствия обстрела

По словам Терехова, под российским ударом был, в частности, Шевченковский район города. Гражданский объект.

"Призываю всех харьковчан во время воздушной тревоги быть осторожными", - заявил он.

Вместе с тем Синегубов сообщил, что есть повреждения гражданской инфраструктуры в Харькове.

"Предварительно - без пострадавших. Профильные службы работают на месте попадания", - добавил он.

Обстрелы Харькова

12 ноября в Харькове также раздавались взрывы. Позже стало известно, что произошел взрыв на заправке, из-за этого на улице Полтавский путь от улицы Евгения Котляра до улицы Рыльева временно ограничили движение.

Ситуация в Харьковской области

Российские оккупанты захватили приграничные районы Харьковской области в первые недели полномасштабного вторжения. Осенью прошлого года украинские военные освободили почти всю территорию Харьковской области.

Однако, после деоккупации россияне ежедневно обстреливают Харьковскую область. Особенно страдает Купянский район. Кроме того, недавно оккупанты снова усилили атаки на Купянском направлении, чтобы выйти к реке Оскол.

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