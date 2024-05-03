У Харкові "приліт" у житлову забудову, пошкоджений трамвай з пасажирами

Ситуація у Харкові та області

Нагадаємо, що Харківська область майже повністю була звільнена від російських окупантів восени 2022 року. Проте прикордонні населені пункти майже щоденно обстрілюють російськими окупантами.

Зокрема, на Харків окупанти скидають бомби, зенітні ракети С-300, атакують місто дронами. Так, наприклад, вчора, 2 травня, росіяни вдарили КАБами по Дергачах Харківської області. Постраждав пенсіонер та шестеро дітей.

Українські військові також повідомляють, що у Росії є план захоплення Харкова та Сум. Проте залишається невідомим, чи зможуть загарбники його здійснити. Українська розвідка вважає, що окупанти не зможуть захопити великі міста.

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