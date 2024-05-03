В Харькове "прилет" в жилую застройку, поврежден трамвай с пассажирами

В Харькове раздавались взрывы, затем местные власти подтвердили, что оккупанты обстреляли город. По данным главы Харьковской ОВА, предварительно россияне сбросили на город управляемую авиабомбу.

Был прилет в Холодногорском районе Харькова в зону жилой застройки. Загорелся частный дом. По информации полиции, горит двухэтажный дом.

"О пострадавших - информация уточняется. Известно, что повреждения получил трамвай с пассажирами", - сообщил мэр Игорь Терехов.

По словам городского головы, под ударом был частный центр Харькова, разрушены несколько домов. На месте удара началась поисково-спасательная операция, под завалами находятся люди.

По состоянию на 14:25 известно об одном пострадавшем (78-летний мужчина), у него острая реакция на стресс.

Обновлено в 14:43. Глава Харьковской ОВА сообщил, что в результате атаки погибла женщина пенсионного возраста.

Обновлено в 15:25. По словам мэра Харькова, два человека пострадали из-за удара россиян.