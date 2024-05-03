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В Харькове "прилет" в жилую застройку, поврежден трамвай с пассажирами

Иллюстративное фото: россияне обстреляли Харьков 3 мая (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские войска обстреляли Харьков в пятницу, 3 мая. Был "прилет" в жилую застройку, поврежден трамвай с пассажирами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Харькова Игоря Терехова и главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram.

В Харькове раздавались взрывы, затем местные власти подтвердили, что оккупанты обстреляли город. По данным главы Харьковской ОВА, предварительно россияне сбросили на город управляемую авиабомбу.

Был прилет в Холодногорском районе Харькова в зону жилой застройки. Загорелся частный дом. По информации полиции, горит двухэтажный дом.

"О пострадавших - информация уточняется. Известно, что повреждения получил трамвай с пассажирами", - сообщил мэр Игорь Терехов.

По словам городского головы, под ударом был частный центр Харькова, разрушены несколько домов. На месте удара началась поисково-спасательная операция, под завалами находятся люди.

По состоянию на 14:25 известно об одном пострадавшем (78-летний мужчина), у него острая реакция на стресс.

Обновлено в 14:43. Глава Харьковской ОВА сообщил, что в результате атаки погибла женщина пенсионного возраста.

Обновлено в 15:25. По словам мэра Харькова, два человека пострадали из-за удара россиян.

Ситуация в Харькове и области

Напомним, что Харьковская область почти полностью была освобождена от российских оккупантов осенью 2022 года. Однако пограничные населенные пункты почти ежедневно обстреливаются российскими оккупантами.

В частности, на Харьков оккупанты сбрасывают бомбы, зенитные ракеты С-300, атакуют город дронами. Так, например, вчера, 2 мая, россияне ударили КАБами по Дергачам Харьковской области. Пострадал пенсионер и шесть детей.

Украинские военные также сообщают, что у России есть план захвата Харькова и Сум. Однако остается неизвестным, смогут ли его захватчики осуществить. Украинская разведка считает, что оккупанты не смогут захватить крупные города.

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