В Харкові не працюють метро та електротранспорт після нічної атаки

Внаслідок російських обстрілів енергоструктури у Харкові не працює наземний електротранспорт. Також метро в місті наразі працює як укриття.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську міськраду.
"Замість електротранспорту на маршрути виведені автобуси за схемою блекауту", - йдеться в повідомленні.
Також не перевозить пасажирів метрополітен - підземка працює у режимі укриття.
Як повідомлялось, в ніч на 9 березня росіяни завдали 15 ракетних ударів по Харкову і області.
Нагадаємо, внаслідок масованого обстрілу України в Харківській області, а також ще в двох областях введені обмеження енергопостачання. Ціллю РФ знову стали енергетичні об'єкти.
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