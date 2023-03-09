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В Харькове не работают метро и электротранспорт после ночной атаки

Фото: в Харькове не работают метро и электротранспорт 9 марта (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В результате российских обстрелов энергоструктуры в Харькове не работает наземный электротранспорт. Также метро в городе работает как укрытие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковский горсовет.

"Вместо электротранспорта на маршруты выведены автобусы по схеме блэкаута", - говорится в сообщении.

Также не перевозит пассажиров метрополитен - подземка работает в режиме укрытия.

Как сообщалось, в ночь на 9 марта россияне нанесли 15 ракетных ударов по Харькову и области.

Напомним, в результате массированного обстрела Украины в Харьковской области, а также еще в двух областях введены ограничения энергоснабжения. Целью РФ снова стали энергетические объекты.

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харков