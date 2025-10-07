У Харкові працівника ТЦК засудили за напад на вчителя: скільки він отримає

У Харкові Салтівський районний суд виніс вирок у справі про побиття вчителя історії Юрія Федяя працівником територіального центру комплектування (ТЦК). Колишнього військовозобов’язаного Сергія Воловика визнали винним у хуліганстві та засудили до трьох років обмеження волі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.
Окрім покарання, суд ухвалив рішення про стягнення з обвинуваченого 150 тисяч гривень моральної шкоди. Потерпілий раніше вимагав 300 тисяч гривень моральної компенсації та 21 тисячу гривень на правову допомогу.
У підсудного є 30 днів, щоб оскаржити вирок.
Прокурор Сергій Яковенко зазначив, що суд підтвердив попередню кваліфікацію дій Воловика як хуліганства, вчиненого з особливою зухвалістю. Він просив для обвинуваченого чотири роки обмеження волі, але суд, врахувавши особу підсудного, призначив менше покарання.
За словами прокурора, обмеження волі стане підставою для звільнення Воловика з військової служби.
Потерпілий Юрій Федяй подякував усім, хто підтримував його після інциденту.
"Моя головна мета була довести, що я не провокував працівників ТЦК, і суд це підтвердив. Дякую всім українцям, які підтримали мене у соцмережах - це допомогло отримати справедливий результат", - зазначив він.
Представниця потерпілого Юлія Палагіна наголосила, що це - перший вирок у Харкові, де працівник ТЦК реально отримав покарання.
"Це прецедент не лише для міста, а й для України загалом. Вперше проголошено вирок, який передбачає реальне обмеження волі для працівника ТЦК", - сказала вона.
Вона також додала, що санкція статті не передбачала позбавлення волі, тому суд діяв у межах закону, врахувавши стан здоров’я та військовий статус обвинуваченого.
Нагадаємо, 11 травня у Харкові працівник ТЦК під час перевірки документів ударив місцевого вчителя історії. Інцидент потрапив на відео й набув розголосу в соцмережах. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про хуліганство, а військовослужбовцю повідомили про підозру.