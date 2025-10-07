У Харкові працівника ТЦК засудили за напад на вчителя: скільки він отримає

Що постановив суд

Окрім покарання, суд ухвалив рішення про стягнення з обвинуваченого 150 тисяч гривень моральної шкоди. Потерпілий раніше вимагав 300 тисяч гривень моральної компенсації та 21 тисячу гривень на правову допомогу.

У підсудного є 30 днів, щоб оскаржити вирок.

Реакції сторін

Прокурор Сергій Яковенко зазначив, що суд підтвердив попередню кваліфікацію дій Воловика як хуліганства, вчиненого з особливою зухвалістю. Він просив для обвинуваченого чотири роки обмеження волі, але суд, врахувавши особу підсудного, призначив менше покарання.

За словами прокурора, обмеження волі стане підставою для звільнення Воловика з військової служби.

Потерпілий Юрій Федяй подякував усім, хто підтримував його після інциденту.

"Моя головна мета була довести, що я не провокував працівників ТЦК, і суд це підтвердив. Дякую всім українцям, які підтримали мене у соцмережах - це допомогло отримати справедливий результат", - зазначив він.

Чому справа стала прецедентом

Представниця потерпілого Юлія Палагіна наголосила, що це - перший вирок у Харкові, де працівник ТЦК реально отримав покарання.

"Це прецедент не лише для міста, а й для України загалом. Вперше проголошено вирок, який передбачає реальне обмеження волі для працівника ТЦК", - сказала вона.

Вона також додала, що санкція статті не передбачала позбавлення волі, тому суд діяв у межах закону, врахувавши стан здоров’я та військовий статус обвинуваченого.