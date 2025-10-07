UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

У Харкові працівника ТЦК засудили за напад на вчителя: скільки він отримає

Фото: У Харкові суд виніс вирок працівнику ТЦК (freepik.com)
Автор: Тетяна Веремєєва

У Харкові Салтівський районний суд виніс вирок у справі про побиття вчителя історії Юрія Федяя працівником територіального центру комплектування (ТЦК). Колишнього військовозобов’язаного Сергія Воловика визнали винним у хуліганстві та засудили до трьох років обмеження волі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

Що постановив суд

Окрім покарання, суд ухвалив рішення про стягнення з обвинуваченого 150 тисяч гривень моральної шкоди. Потерпілий раніше вимагав 300 тисяч гривень моральної компенсації та 21 тисячу гривень на правову допомогу.

У підсудного є 30 днів, щоб оскаржити вирок.

Реакції сторін

Прокурор Сергій Яковенко зазначив, що суд підтвердив попередню кваліфікацію дій Воловика як хуліганства, вчиненого з особливою зухвалістю. Він просив для обвинуваченого чотири роки обмеження волі, але суд, врахувавши особу підсудного, призначив менше покарання.

За словами прокурора, обмеження волі стане підставою для звільнення Воловика з військової служби.

Потерпілий Юрій Федяй подякував усім, хто підтримував його після інциденту.

"Моя головна мета була довести, що я не провокував працівників ТЦК, і суд це підтвердив. Дякую всім українцям, які підтримали мене у соцмережах - це допомогло отримати справедливий результат", - зазначив він.

Чому справа стала прецедентом

Представниця потерпілого Юлія Палагіна наголосила, що це - перший вирок у Харкові, де працівник ТЦК реально отримав покарання.

"Це прецедент не лише для міста, а й для України загалом. Вперше проголошено вирок, який передбачає реальне обмеження волі для працівника ТЦК", - сказала вона.

Вона також додала, що санкція статті не передбачала позбавлення волі, тому суд діяв у межах закону, врахувавши стан здоров’я та військовий статус обвинуваченого.

Нагадаємо, 11 травня у Харкові працівник ТЦК під час перевірки документів ударив місцевого вчителя історії. Інцидент потрапив на відео й набув розголосу в соцмережах. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про хуліганство, а військовослужбовцю повідомили про підозру.

