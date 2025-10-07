В Харькове работника ТЦК осудили за нападение на учителя: сколько он получит

В Харькове Салтовский районный суд вынес приговор по делу об избиении учителя истории Юрия Федяя работником территориального центра комплектования (ТЦК). Бывшего военнообязанного Сергея Воловика признали виновным в хулиганстве и приговорили к трем годам ограничения свободы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне.
Кроме наказания, суд принял решение о взыскании с обвиняемого 150 тысяч гривен морального вреда. Потерпевший ранее требовал 300 тысяч гривен моральной компенсации и 21 тысячу гривен на правовую помощь.
У подсудимого есть 30 дней, чтобы обжаловать приговор.
Прокурор Сергей Яковенко отметил, что суд подтвердил предварительную квалификацию действий Воловика как хулиганства, совершенного с особой дерзостью. Он просил для обвиняемого четыре года ограничения свободы, но суд, учитывая личность подсудимого, назначил меньшее наказание.
По словам прокурора, ограничение свободы станет основанием для увольнения Воловика с военной службы.
Потерпевший Юрий Федяй поблагодарил всех, кто поддерживал его после инцидента.
"Моя главная цель была доказать, что я не провоцировал работников ТЦК, и суд это подтвердил. Спасибо всем украинцам, которые поддержали меня в соцсетях - это помогло получить справедливый результат", - отметил он.
Представитель потерпевшего Юлия Палагина отметила, что это - первый приговор в Харькове, где работник ТЦК реально получил наказание.
"Это прецедент не только для города, но и для Украины в целом. Впервые провозглашен приговор, предусматривающий реальное ограничение свободы для работника ТЦК", - сказала она.
Она также добавила, что санкция статьи не предусматривала лишения свободы, поэтому суд действовал в рамках закона, учитывая состояние здоровья и военный статус обвиняемого.
Напомним, 11 мая в Харькове работник ТЦК во время проверки документов ударил местного учителя истории. Инцидент попал на видео и получил огласку в соцсетях. Полиция открыла уголовное производство по статье о хулиганстве, а военнослужащему сообщили о подозрении.