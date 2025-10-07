В Харькове работника ТЦК осудили за нападение на учителя: сколько он получит

Что постановил суд

Кроме наказания, суд принял решение о взыскании с обвиняемого 150 тысяч гривен морального вреда. Потерпевший ранее требовал 300 тысяч гривен моральной компенсации и 21 тысячу гривен на правовую помощь.

У подсудимого есть 30 дней, чтобы обжаловать приговор.

Реакции сторон

Прокурор Сергей Яковенко отметил, что суд подтвердил предварительную квалификацию действий Воловика как хулиганства, совершенного с особой дерзостью. Он просил для обвиняемого четыре года ограничения свободы, но суд, учитывая личность подсудимого, назначил меньшее наказание.

По словам прокурора, ограничение свободы станет основанием для увольнения Воловика с военной службы.

Потерпевший Юрий Федяй поблагодарил всех, кто поддерживал его после инцидента.

"Моя главная цель была доказать, что я не провоцировал работников ТЦК, и суд это подтвердил. Спасибо всем украинцам, которые поддержали меня в соцсетях - это помогло получить справедливый результат", - отметил он.

Почему дело стало прецедентом

Представитель потерпевшего Юлия Палагина отметила, что это - первый приговор в Харькове, где работник ТЦК реально получил наказание.

"Это прецедент не только для города, но и для Украины в целом. Впервые провозглашен приговор, предусматривающий реальное ограничение свободы для работника ТЦК", - сказала она.

Она также добавила, что санкция статьи не предусматривала лишения свободы, поэтому суд действовал в рамках закона, учитывая состояние здоровья и военный статус обвиняемого.