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У Харкові пошкоджено багатоповерхівку, дрон влучив у шостий поверх

23:56 07.09.2026 Пн
1 хв
Удар прийшовся на рівень шостого поверху житлового будинку
aimg Катерина Коваль
Фото: рятувальники працюють на місці влучання (Getty Images)

Увечері 7 вересня ворожий бойовий безпілотник влучив у багатоповерхівку в Київському районі Харкова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Харкова Ігоря Терехова.

За словами Терехова, дрон влучив у будинок на рівні шостого поверху.

Спершу інформація про одну постраждалу людину потребувала підтвердження, однак згодом мер повідомив, що дані про постраждалого підтвердилися.

5 вересня росіяни вдарили дроном по будинку в Чугуєві - загинули троє людей, серед яких 11-річний хлопчик, ще одна жінка отримала поранення.

На тлі постійних атак у регіоні також обговорювали зміни в комендантській годині - влада визначилася з нічними обмеженнями для Харкова та області.

А напередодні військові спростували чергову вигадку російської пропаганди про нібито "Вовчанський котел" - заяви про оточення українських сил не відповідали дійсності.

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Війна в УкраїніХарків