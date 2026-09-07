У Харкові пошкоджено багатоповерхівку, дрон влучив у шостий поверх

На тлі постійних атак у регіоні також обговорювали зміни в комендантській годині - влада визначилася з нічними обмеженнями для Харкова та області.

А напередодні військові спростували чергову вигадку російської пропаганди про нібито "Вовчанський котел" - заяви про оточення українських сил не відповідали дійсності.