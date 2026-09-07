В Харькове повреждена многоэтажка, дрон попал в шестой этаж

По словам Терехова, дрон попал в здание на уровне шестого этажа.

Сначала информация об одном пострадавшем человеке нуждалась в подтверждении, однако впоследствии мэр сообщил, что данные о пострадавшем подтвердились.

5 сентября россияне ударили дроном по дому в Чугуеве - погибли три человека, среди которых 11-летний мальчик, еще одна женщина получила ранения.