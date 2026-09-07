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В Харькове повреждена многоэтажка, дрон попал в шестой этаж

23:56 07.09.2026 Пн
1 мин
Удар пришелся на уровень шестого этажа жилого дома
aimg Екатерина Коваль
Фото: спасатели работают на месте попадания (Getty Images)

Вечером 7 сентября вражеский боевой беспилотник попал в многоэтажку в Киевском районе Харькова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова.

По словам Терехова, дрон попал в здание на уровне шестого этажа.

Сначала информация об одном пострадавшем человеке нуждалась в подтверждении, однако впоследствии мэр сообщил, что данные о пострадавшем подтвердились.

5 сентября россияне ударили дроном по дому в Чугуеве - погибли три человека, среди которых 11-летний мальчик, еще одна женщина получила ранения.

На фоне постоянных атак в регионе также обсуждали изменения в комендантском часе - власти определились с ночными ограничениями для Харькова и области.

А накануне военные опровергли очередную выдумку российской пропаганды о якобы "Волчанском котеле" - заявления об окружении украинских сил не соответствовали действительности.

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