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Російський дрон ударив по будинку на Харківщині та вбив трьох людей, серед них дитина

22:05 05.09.2026 Сб
2 хв
Будинок повністю знищено, на місці спалахнула пожежа
aimg Сергій Козачук
Російський дрон ударив по будинку на Харківщині та вбив трьох людей, серед них дитина Фото: окупанти вдарили дроном по будинку в Чугуєві (facebook.com/DSNSKyiv)
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Внаслідок російського удару дроном по Чугуєву Харківської області загинули троє людей, серед яких 11-річний хлопчик. Також дістала поранення 40-річна жінка.

Про це заявив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

Наслідки ворожого удару

Російський БпЛА влучив у приватний житловий будинок у Чугуєві. У результаті атаки будівлю зруйновано повністю.

Також пошкоджень зазнали гараж та господарча споруда, а на місці "прильоту" спалахнула пожежа.

Екстрені служби працюють у посиленому режимі.

Постраждалій жінці медики надають усю необхідну допомогу.

Інформація про жертв

Спочатку було відомо про двох загиблих, проте під час обстеження території рятувальники та правоохоронці виявили ще одну жертву.

За уточненими даними ОВА, внаслідок удару загинули - 11-річний хлопчик, 19-річна дівчина та 45-річний чоловік.

Спеціалісти продовжують обхід території для виявлення можливих інших постраждалих та ліквідовують наслідки атаки.

Попередні обстріли Чугуєва

Нагадаємо, що російські окупаційні війська регулярно завдають ударів по цивільній та критичній інфраструктурі міста.

На початку серпня ворог атакував об'єкт критичної інфраструктури в Чугуєві, внаслідок чого місто частково поглинув блекаут.

Крім того, 9 червня Харківщина зазнала масованої ракетно-дронової атаки. Тоді внаслідок удару по Чугуєву загинули троє людей, серед яких була вагітна жінка, а в Харкові дістали поранення ще 15 осіб.

Також минулого року під час ворожого ракетного обстрілу в Чугуєві спалахнула будівля цивільного підприємства.

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